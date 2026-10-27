Mussomeli, consegnati agli alunni altruisti e generosi il “Premio Francesca Sorce per la Solidarietà Sociale”

MUSSOMELI- Si è svolto ieri, presso l’aula consiliare “Francesca Sorce”, il consiglio comunale con 13 presenze di consiglieri su sedici. Presenti gli assessori al completo e le autorità civili e militari, le rappresentanze scolastiche e i dirigenti della Strauss. Un consiglio comunale in cui sono stati consegnati i “Premio Francesca Sorce per la Solidarietà sociale” a quattro alunni indicati dagli Istituti scolastici locali. Ha introdotto i lavori il presidente del Consiglio Jessica Valenza con il saluto a tutti gli intervenuti ricordando il sacrificio dell’assistente sociale Francesca Sorce nel 28° anniversario della tragica morte. Ha preso la parola il sindaco Gianluca Nigrelli illustrando il tragico evento del 1998 in cui , nell’adempimento del suo dovere, è venuta a mancare l’assistente sociale Francesca Sorce, invitando le scolaresche presenti alla riflessione Sono seguiti gli interventi dell’assessore Yosella Schifano, della dirigente scolastica Alessandra Camerota e della rappresentante dell’Associazione Strauss Roberta Lanzalaco. Dopo gli interventi c’è stata la consegna del “Premio Francesca Sorce per la Solidarietà Sociale”; per l’Istituto Comprensivo L. Da Vinci Plesso Sac. Messina, l’alunna Beatrice Maria Castiglione Classe V A (primaria)con la motivazione “Beatrice esercita la solidarietà con ammirevole naturalezza e senza alcun protagonismo”, premiata da Antonietta Sorce, sorella dell’assistente sociale): per il Plesso centrale del “L. Da Vinci” l’alunno Giuseppe Montalbano della classe 3 B scuola secondaria di primo grado con la motivazione “E’ un esempio di coerenza quotidiana. Non ha mai riso in una fragilità e non ha mai usato una parola per ferire, premiato dall’assessore alla P. I. Maria Bonomo; per l’Istituto “Hodierna”, Chiara Nola Classe V sezione A-CAT con la motivazione “Esempio di senso del dovere, eccezionale resilienza e altruismo all’interno della comunità scolastica; con generosità e spirito di condivisione mette quotidianamente a disposizione del gruppo la sua intelligenza e l’eccellente preparazione didattica. Una incondizionata disponibilità verso il prossimo”, premiata dal Sindaco Nigrelli; per l’Istituto “Virgilio”, Salvatore Giammusso Salvatore Giammusso, alunno della 4 A dell’indirizzo alberghiero, con la motivazione “Custode premuroso e protettivo dei compagni più fragili, Esempio limpido di generosità e senso civico”, premiato dal Presidente del Consiglio Jessica Valenza che, al termine della cerimonia ha così commentato: ”Francesca ci ha lasciato un’eredità preziosa, e vederla vivere oggi attraverso la passione, l’altruismo e l’energia di questi ragazzi ci dà la certezza che il futuro è in mani meravigliose”. E dall’Istituto “Hodierna” così hanno scritto: “Orgoglio per la nostra scuola! Chiara Nola riceve il Premio “Francesca Sorce” in Comune. Un momento di profonda commozione e orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Il Premio, istituito per ricordare il sacrificio e l’altruismo di Francesca Sorce, valorizza i giovani che ogni giorno scelgono di fare la differenza con piccoli e grandi gesti di generosità.”