Latte ovicaprino, la Sicilia verso il primo Osservatorio regionale: avviato il percorso con ISMEA*

Un progetto che coinvolgerà le principali aziende zootecniche di diverse province siciliane per monitorare costi di produzione, prezzi e dinamiche di mercato. Giuseppe Catania e Domenico Madonia: «Vogliamo dare agli allevatori strumenti concreti per conoscere il mercato, tutelare il valore delle produzioni e rafforzare il futuro del comparto».

MUSSOMELI – Prende il via un importante percorso per il futuro della zootecnia siciliana. Su iniziativa di Giuseppe Catania e Domenico Madonia, rispettivamente vicesindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Mussomeli e del Comune di Castronovo di Sicilia, è stato avviato, in collaborazione con i tecnici di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e di alcune realtà specialistiche locali – un percorso finalizzato all’attivazione del primo Osservatorio regionale sul latte ovicaprino in Sicilia. L’iniziativa coinvolgerà alcune delle più rappresentative aziende zootecniche presenti in diverse province dell’Isola, con l’obiettivo di costruire un sistema strutturato di rilevazione, analisi e monitoraggio dei principali indicatori economici del comparto. Attraverso il contributo tecnico e scientifico di ISMEA, sarà possibile raccogliere ed elaborare dati statisticamente significativi sui costi medi di produzione del latte ovino e caprino, sull’andamento dei prezzi e sulle prospettive delle campagne zootecniche, offrendo una fotografia attendibile delle condizioni economiche in cui operano gli allevatori siciliani. Un patrimonio di informazioni che potrà diventare un punto di riferimento per aziende agricole, organizzazioni di categoria, operatori della filiera e istituzioni, contribuendo a rendere più trasparenti le dinamiche del mercato e a sostenere decisioni fondate su dati oggettivi e scientificamente elaborati. «La zootecnia rappresenta un pilastro dell’economia delle aree interne siciliane, ma troppo spesso gli allevatori si trovano ad affrontare le sfide del mercato senza disporre di strumenti adeguati per valutare i reali costi di produzione e il valore del proprio lavoro»**, DIchiarano congiuntamente Giuseppe Catania e Domenico Madonia. «Con questo progetto vogliamo contribuire a colmare un vuoto conoscitivo, mettendo a disposizione del settore dati attendibili, aggiornati e rappresentativi della realtà produttiva siciliana. Conoscere quanto costa realmente produrre un litro di latte, comprendere l’evoluzione dei prezzi e analizzare le prospettive del mercato significa creare le condizioni per una filiera più consapevole, competitiva ed equa». L’Osservatorio si propone dunque non soltanto come strumento di analisi economica, ma anche come possibile supporto alla programmazione delle politiche agricole e alla valorizzazione di un comparto strategico per la Sicilia, strettamente legato alla produzione casearia di qualità, alla tutela del territorio e alla sopravvivenza economica e sociale delle comunità rurali. «Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e ai tecnici di ISMEA per la disponibilità, l’attenzione e la competenza dimostrate sin dalle prime interlocuzioni. La collaborazione avviata rappresenta un’opportunità concreta per costruire un modello di conoscenza del settore che parta dalle aziende e restituisca agli allevatori informazioni utili per affrontare le sfide del mercato». Il percorso proseguirà con il coinvolgimento delle realtà zootecniche individuate nelle diverse province siciliane e con la definizione delle attività di rilevazione necessarie alla costruzione dell’Osservatorio. «Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che la Sicilia possa finalmente disporre di uno strumento autorevole e scientificamente fondato per conoscere, monitorare e valorizzare il proprio patrimonio zootecnico. Perché non può esserci una vera strategia di sviluppo del comparto senza una conoscenza puntuale dei numeri che ne determinano la sostenibilità economica». Un’iniziativa che nasce dai territori e guarda all’intera Sicilia, con l’ambizione di trasformare i dati in conoscenza e la conoscenza in nuove opportunità per gli allevatori e per tutta la filiera lattiero-casearia. (Giuseppe Catania Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive del Comune di Mussomeli – Domenico Madonia, Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive del Comune di Castronovo di Sicilia )

