Caltanissetta, approvata all’unanimità l’imposta di soggiorno: nuove risorse esterne per far crescere il turismo a costo zero

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato all’unanimità l’istituzione dell’imposta di soggiorno, che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2027. La misura rappresenta una novità assoluta all’insegna dell’equità: a sostenere il potenziamento e l’innalzamento degli standard dei servizi turistici saranno i visitatori non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio.

“L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale dimostra la grande convergenza e la compattezza dell’intero schieramento politico su un provvedimento che risponde a un trend di crescita reale, straordinario e certificato per il nostro territorio”, dichiara l’assessore con delega ai Tributi Calogero Adornetto.

“I dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico Regionale – prosegue Adornetto – evidenziano che negli ultimi due anni i visitatori a Caltanissetta sono aumentati del 40%. Parliamo di una realtà solida e in forte espansione: al 31 dicembre 2025, infatti, la nostra città ha registrato la quota record di oltre 110 mila presenze in un solo anno. Di fronte a questo eccezionale flusso di persone, l’Amministrazione ha il dovere di investire stabilmente sull’offerta turistica. Farlo introducendo risorse fresche dall’esterno permette di attivare un circolo virtuoso: più la città offre infrastrutture, informazioni e mobilità all’avanguardia per chi la visita, più incentiviamo l’economia locale e innalziamo il livello dei servizi pubblici connessi, a tutto vantaggio della qualità della vita dei cittadini nisseni, senza chiedere un solo centesimo di sacrificio a chi qui vive e paga già le tasse“.

Con questa delibera, Caltanissetta si allinea agli altri capoluoghi di provincia siciliani che utilizzano questo strumento da anni. Le proiezioni finanziarie, elaborate in collaborazione con il concessionario Andreani Tributi, stimano un introito annuo di circa 100.000 euro. Queste somme, protette da un rigido vincolo di destinazione, non finiranno nel calderone generico del bilancio comunale, ma costituiranno un fondo speciale interamente dedicato a sostenere la crescita della città.

Tra gli interventi previsti dal testo approvato figurano la qualificazione dell’offerta del territorio, il sostegno alle strutture ricettive, il recupero e la fruizione dei beni culturali e ambientali, l’attivazione di servizi di mobilità sperimentali e progetti per la cura, la tutela e la migliore fruizione turistica del centro storico e delle aree di particolare interesse artistico.

Il testo si distingue per snellezza e per una forte attenzione al sociale, prevedendo esenzioni totali per i minori sotto i 14 anni, gli over 80, i portatori di handicap con accompagnatore, le forze dell’ordine e i volontari impegnati in emergenze o manifestazioni comunali. Una particolare tutela è stata riservata a chi giunge in città per motivi di salute: saranno esenti dal pagamento tutti i malati e i loro accompagnatori che soggiornano a Caltanissetta per ricevere cure o assistere degenti nelle strutture sanitarie della Regione. Inoltre, per non penalizzare i soggiorni a lungo termine, il pagamento si bloccherà automaticamente dopo un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

Il percorso verso l’applicazione pratica continuerà all’insegna della massima condivisione. Le tariffe definitive verranno stabilite dalla Giunta Comunale differenziandole in base alla tipologia delle strutture, ma lo schema tariffario sarà preventivamente condiviso con le Commissioni Consiliari competenti e approfondito nel confronto con le associazioni di categoria del settore ricettivo.

“Si tratta di una svolta storica: stiamo scommettendo sullo sviluppo e sulla valorizzazione della nostra città sfruttando l’importante incremento turistico che ci vede protagonisti in Sicilia – spiega l’assessore Adornetto.

Ringrazio gli uffici della IV Direzione guidati dal Dott. Claudio Bennardo, i consiglieri e le Commissioni per aver lavorato uniti verso questo traguardo fondamentale per tutta la comunità”.