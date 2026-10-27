Sicilia, ferisce coetaneo: 28enne fermato per tentato omicidio

Un 28enne è stato ferito con un’arma da taglio ieri sera a Marsala ed è stato operato d’urgenza perché in pericolo di vita: per l’aggressione i Carabinieri hanno fermato un coetaneo, residente in contrada Amabilina, accusato di tentato omicidio. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri del Reparto territoriale di Marsala. L’intervento è scattato dopo una segnalazione del personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino, dove il ferito si era presentato con una profonda ferita da arma da taglio. Per la gravità delle sue condizioni è stato sottoposto a un immediato intervento chirurgico. I Carabinieri hanno avviato le indagini e visionato le immagini riprese dalle telecamere presenti vicino al luogo dell’aggressione, in contrada Ciancio, riuscendo a identificare e rintracciare il presunto responsabile, nei confronti del quale è stato eseguito il fermo. La Procura di Marsala ha chiesto al gip la convalida del provvedimento. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica ei motivi dell’aggressione. Il 28enne è stato portato nel carcere di

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