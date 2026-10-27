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Riesi, il 29 ottobre l’evento finale del progetto AICOS contro lo sfruttamento lavorativo

Redazione

Riesi, il 29 ottobre l’evento finale del progetto AICOS contro lo sfruttamento lavorativo

Mar, 27/10/2026 - 17:06

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Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Riesi, l’evento conclusivo di AICOS (Azioni Integrate per la Prevenzione ed il Contrasto dello Sfruttamento dei Lavoratori Stranieri). L’incontro rappresenta un importante momento di restituzione pubblica alla cittadinanza per illustrare il percorso realizzato sul territorio, i traguardi raggiunti, le criticità affrontate e le prospettive future.

Il progetto ha promosso un modello strutturato di ascolto, formazione, orientamento e inclusione lavorativa, offrendo risposte concrete e percorsi di fuoriuscita dalle logiche di caporalato e marginalità.

Il progetto AICOS è finanziato da Fondazione con il Sud, capofila è la Cooperativa Sociale “ALBATROS 1973”, partner il Comune di Riesi, la Cooperativa Sociale Etnos ed il CIRS

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