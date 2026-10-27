Delia e Sommatino, ripresa della fornitura idrica

Caltaqua comunica che Siciliacque ha ripristinato la fornitura idrica, precedentemente interrotta a causa della riduzione della produzione del potabilizzatore Fanaco.
Nel comune di Sommatino , la distribuzione riprenderà secondo il seguente calendario:
28 ottobre: zona media
29 ottobre: zona bassa – Primo Maggio
30 ottobre: zona alta – Quattro Aratate
Per quanto riguarda il comune di Delia , si precisa che, grazie all’utilizzo delle fonti di approvvigionamento proprie, è stato possibile garantire la continuità della distribuzione idrica, evitando disservizi alla cittadinanza.