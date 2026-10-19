Caltanissetta. All’Istituto Galilei – Di Rocco promossa “La Scuola in Rosa” per promuovere la cultura della prevenzione e la lotta contro il tumore al seno

CALTANISSETTA. L’Istituto Galilei – Di Rocco di Caltanissetta, di cui è dirigente scolastica la prof. Loredana Schillaci, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “La Scuola in Rosa”, nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione, in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica dei quattro plessi:

Via Fra Giarratana, 1 – Caltanissetta, Via Cairoli – Caltanissetta, Via Leone XIII – Caltanissetta e Viale dei Cipressi – San Cataldo. Alunni, docenti e personale ATA hanno partecipato con entusiasmo a questa importante giornata di sensibilizzazione, indossando per l’intera giornata il fiocco rosa, simbolo di solidarietà, speranza e impegno nella lotta contro il tumore al seno. Un piccolo gesto dal grande significato, per testimoniare l’importanza di fare rete e diffondere una cultura della prevenzione.

In tutte le classi, i docenti hanno affrontato il tema della prevenzione del tumore al seno, sottolineando il valore della diagnosi precoce e dell’informazione come strumenti fondamentali per la tutela della salute. Un’occasione preziosa per informare, riflettere e promuovere, sin dai banchi di scuola, una cultura della salute fondata sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sulla cura di sé. Perché la prevenzione è conoscenza, consapevolezza e amore per la vita. Anche la scuola può fare la differenza, educando le nuove generazioni al valore della salute e della solidarietà.