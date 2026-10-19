Caltanissetta, Casa Rosetta: uscito il numero 100 di “Solidarietà”, la pubblicazione scientifica quadrimestrale dell’associazione

È uscito in questi giorni il numero 100 di Solidarietà, pubblicazione scientifica quadrimestrale di Casa Rosetta, che tratta tematiche di carattere bio-psico-sociale, riabilitazione, disabilità, contrasto al disagio sociale, politiche di inserimento lavorativo. Il numero 100 è un traguardo importante per la rivista che accompagna Casa Rosetta quasi dalla sua fondazione, e esprime e ospita interventi scaturiti dall’approfondimento scientifico di attività dell’associazione o con esse correlate. Fondata nel 1987 da don Vincenzo Sorce, Solidarietà è oggi diretta dal presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo, e la redazione è curata da Luigi Bontà.

I contenuti del numero 100 trattano un tema di grande e crescente attualità – l’intelligenza artificiale – e vari aspetti del complesso tema della disabilità, che è uno dei settori principali della missione e dell’azione di Casa Rosetta: “…dare assistenza materiale e morale alle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali, da qualunque causa, mediante servizi volti alla loro riabilitazione globale e al loro reinserimento nella società, e mediante la promozione dei diritti umani e il contrasto delle disuguaglianze sociosanitarie; dare analoga assistenza alle persone anziane e a quelle emarginate per qualsiasi causa, ivi compresi alcolisti, tossicodipendenti, dipendenti patologici, malati di Aids, ragazze madri, minori a rischio, immigrati, rifugiati politici, curando la loro dignitosa esistenza e l’attività, nonché la proficua partecipazione alla vita collettiva; promuovere lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso i problemi delle suddette categorie mediante conferenze, dibattiti, pubblicazioni, iniziative di formazione e ogni altra attività utile; incentivare o svolgere l’attività di prevenzione, ricerca, consulenza e diagnosi in favore delle menzionate categorie sociali…”

Questo numero 100 di Solidarietà è aperto da un intervento di don Massimo Naro sul tema dell’intelligenza artificiale – “L’umanesimo non umano nell’era dell’iperintelligenza” – pronunciato in un incontro del corso universitario triennale per la formazione di educatori professionali che Casa Rosetta svolge a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium. Gli altri interventi pubblicati nel numero 100 di Solidarietà toccano vari aspetti della disabilità: don Calogero Dello Spedale Alongi ha scritto su “La disabilità via di santità”, ed ancor: Elisabetta Piccioni “Comunicare la disabilità, a che punto è la riflessione”, Marisa M. Croce “Il peso della “normalità”: essere siblings. Analisi del percorso evolutivo dei fratelli di persone con disabilità, tra fattori di rischio e di protezione”, Giuseppe M. Lombardo – Jessica Napoli “Il parent training nel trattamento del disturbo dello spettro autistico”, Giuseppe M. Lombardo “Lo sviluppo delle life skill fra i 3 e i 5 anni nella scuola e nelle comunità per minori. Per una prospettiva costruttivista ed ecologica”.

Solidarietà è anche consultabile sul sito di Casa Rosetta. In rete può essere scaricata mediante il link https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a04de768-2ae7-4a51-8103-1fad7aa26eb9