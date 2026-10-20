Villalba. Gran festa al Comune per i saluti e gli auguri al geometra Melchiorre Trabona

VILLALBA. Un giorno di festa e di grande commozione per la comunità di Villalba. Dopo 39 anni di straordinario servizio, la comunità villalbese ha salutato il geometra comunale Melchiorre Trabona, una colonna portante dell’Ufficio Tecnico, un professionista impeccabile e un amico prezioso per i colleghi e i cittadini.

“Il pensionamento – è stato ricordato da tutti – segna la fine di un capitolo lavorativo straordinario, ma apre le porte a una nuova stagione della vita, meritata e ricca di tempo da dedicare alle sue passioni e affetti. Amministrazione Comunale e cittadinanza hanno espresso il loro grazie di cuore a Melchiorre per la sua instancabile dedizione e la sua professionalità augurandogli il meglio possibile per la sua nuova stagione di vita.