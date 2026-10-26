Palermo, allo Zen infopoint del Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo Enna

PALERMO (ITALPRESS) – Anche la Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente all’evento “Generazioni Digitali 2026” in programma martedì prossimo, 27 ottobre, dalle 9 alle 18, nel quartiere Zen a Palermo. La partecipazione all’iniziativa, in cui si parlerà di Intelligenza artificiale ed ecosistema dell’innovazione sociale e digitale, prevede un intervento istituzionale in mattinata e uno stand dedicato al Punto Impresa Digitale (PID) nel pomeriggio.

Gli appuntamenti sarà divisi tra workshop e talk: la mattina negli istituti scolastici Giovanni Falcone e Leonardo Sciascia e il pomeriggio nel Teatro della chiesa di San Filippo Neri. Generazioni Digitali nasce con l’obiettivo di contrastare il divario digitale e la dispersione scolastica nei contesti più fragili del territorio siciliano, offrendo ai giovani e alle comunità svantaggiate strumenti concreti per la crescita formativa e professionale.

Il programma prevede incontri, masterclass e workshop dedicati all’innovazione digitale e sociale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, all’inclusione e alla cittadinanza digitale. L’iniziativa coinvolgerà studenti, docenti, imprese, enti del Terzo settore, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali, favorire l’accesso alle nuove tecnologie e contribuire alla riduzione dei divari digitali sul territorio.

“Attraverso il Punto Impresa Digitale, la Camera di Commercio Palermo Enna – spiega il segretario generale Guido Barcellona – è impegnata ad accompagnare le imprese nei processi di trasformazione tecnologica, favorendo una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Partecipare ad eventi come questo – aggiunge – significa portare l’innovazione direttamente nei luoghi in cui può diventare uno strumento concreto di crescita, partecipazione e sviluppo. La transizione digitale deve essere accessibile a tutti e deve tradursi in opportunità reali per cittadini, giovani e imprese”.

“La partecipazione a Generazioni Digitali 2026 – sottolinea il presidente Alessandro Albanese – rappresenta un’importante occasione per ribadire l’impegno della Camera di Commercio Palermo Enna nella diffusione della cultura digitale e nella promozione di uno sviluppo capace di coniugare innovazione, inclusione e formazione. Investire nella crescita digitale – prosegue – significa investire nel futuro delle nostre comunità e nella competitività del sistema economico, favorendo nuove opportunità per i giovani e promuovendo un accesso più equo alle tecnologie. È fondamentale che l’innovazione diventi un’opportunità concreta e accessibile a tutti, contribuendo a ridurre i divari digitali e a valorizzare il potenziale del territorio”, conclude Albanese.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

– Foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna –

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