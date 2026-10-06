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Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: bambini protagonisti all’evento di Cam-Caminì

Redazione 3

Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: bambini protagonisti all’evento di Cam-Caminì

Mar, 06/10/2026 - 13:06

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L’Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Giovanna Candura esprime grande soddisfazione per l’evento “Cam Caminì” svolto nella biblioteca per bambini della Scarabelli.

È stata una mattinata davvero speciale, all’insegna della gioia, della spensieratezza e della condivisione – dichiara l’assessore Giovanna Candurae i veri protagonisti sono stati loro: i bambini, che hanno vissuto la biblioteca come un luogo vivo, accogliente e capace di regalare emozioni, stimolando la fantasia e l’amore per la lettura».

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla determinazione e all’impegno dei consiglieri Alessandra Longo, Federica Scalia, Giovanna Mulè, Andrea Di Carlo Vincenzo Cancelleri, che hanno creduto fortemente nella possibilità di promuovere momenti di cultura e socialità dedicati ai più piccoli.

Un ringraziamento particolare, l’amministrazione, l’ha voluto rivolgere al gruppo di lettura locale Cam-Caminí e soprattutto a Ilaria Buccafurni per la grande organizzazione e per la passione con cui ha contribuito alla riuscita dell’evento, e alla collaborazione dell’associazione Allattaamore.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato affinché questa giornata potesse realizzarsi – conclude l’assessore Candura –. Quando riusciamo a portare i bambini in biblioteca e a farli sentire protagonisti, abbiamo raggiunto un obiettivo importante. La cultura nasce anche da questi momenti semplici, fatti di sorrisi, curiosità e voglia di stare insieme. L’Aula Celestino può e deve diventare sempre più uno spazio di riferimento per i bambini, le famiglie e per tutta la nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Scarabelli e dei suoi spazi, promuovendo iniziative capaci di avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla cultura attraverso esperienze di partecipazione, gioco e condivisione.

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