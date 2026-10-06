Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: bambini protagonisti all’evento di Cam-Caminì

L’Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Giovanna Candura esprime grande soddisfazione per l’evento “Cam Caminì” svolto nella biblioteca per bambini della Scarabelli.

“È stata una mattinata davvero speciale, all’insegna della gioia, della spensieratezza e della condivisione – dichiara l’assessore Giovanna Candura – e i veri protagonisti sono stati loro: i bambini, che hanno vissuto la biblioteca come un luogo vivo, accogliente e capace di regalare emozioni, stimolando la fantasia e l’amore per la lettura».

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla determinazione e all’impegno dei consiglieri Alessandra Longo, Federica Scalia, Giovanna Mulè, Andrea Di Carlo Vincenzo Cancelleri, che hanno creduto fortemente nella possibilità di promuovere momenti di cultura e socialità dedicati ai più piccoli.

Un ringraziamento particolare, l’amministrazione, l’ha voluto rivolgere al gruppo di lettura locale Cam-Caminí e soprattutto a Ilaria Buccafurni per la grande organizzazione e per la passione con cui ha contribuito alla riuscita dell’evento, e alla collaborazione dell’associazione Allattaamore.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato affinché questa giornata potesse realizzarsi – conclude l’assessore Candura –. Quando riusciamo a portare i bambini in biblioteca e a farli sentire protagonisti, abbiamo raggiunto un obiettivo importante. La cultura nasce anche da questi momenti semplici, fatti di sorrisi, curiosità e voglia di stare insieme. L’Aula Celestino può e deve diventare sempre più uno spazio di riferimento per i bambini, le famiglie e per tutta la nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di valorizzazione della Biblioteca Scarabelli e dei suoi spazi, promuovendo iniziative capaci di avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla cultura attraverso esperienze di partecipazione, gioco e condivisione.