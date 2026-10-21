Omoda X debutta a Wuhu

(Adnkronos) –

Omoda amplia la propria famiglia di crossover con Omoda X, presentato in anteprima mondiale a Wuhu, in Cina, durante l’International User Summit del gruppo Chery. Il design si ispira all’estetica ‘

Mecha’

, legata all’immaginario dei robot e dei velivoli futuristici. La carrozzeria presenta superfici geometriche, spalle pronunciate e una linea di fiancata sportiva, mentre i gruppi ottici posteriori adottano una forma a saetta. Nell’abitacolo, la plancia a doppia ala si abbina a un tunnel centrale sospeso a forma di X. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e lo schermo centrale touch da 13,2 pollici sono affiancati da comandi fisici per la climatizzazione e la selezione delle modalità di guida. Sul fronte Off road, Omoda dichiara un’altezza da terra di 200 millimetri e una capacità di guado di progetto superiore a 700 millimetri. La massa rimorchiabile raggiunge i 1.800 chilogrammi, mentre il carico consentito sul tetto è di 75 chilogrammi. A bordo trovano posto anche funzioni pensate per l’intrattenimento: Open Mic sfrutta quattro zone di captazione audio indipendenti per il karaoke senza microfoni mntre i MECHA Pets, piccoli personaggi magnetici creati con tecnologia NFC, aggiungono un elemento di gioco alla personalizzazione dell’abitacolo.

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