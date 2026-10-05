Nations League, oggi Italia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. La squadra di Mancini è reduce dal pareggio contro la Francia, fermata sull'1-1 a Parigi, mentre all'esordio era stata battuta per 2-0 dal Belgio a Roma e a Bursa aveva battuto proprio la Turchia di Montella per 4-1. La sfida tra Italia e Turchia è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.

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