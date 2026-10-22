Mercedes CLA: crash test estremo a 56 km/h

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz mette alla prova la sicurezza della nuova CLA attraverso un esperimento particolarmente impegnativo: due automobili di serie lanciate una contro l'altra a 56 km/h, senza alcuna frenata preventiva. Si tratta, secondo la Casa tedesca, del primo crash test pubblico al mondo con collisione laterale ad alta velocità tra due vetture di produzione. La prova coinvolge una Mercedes-Benz CLA Shooting Brake con motorizzazione termica elettrificata e una CLA completamente elettrica. La prima colpisce direttamente il lato del conducente della seconda, riproducendo una situazione particolarmente critica negli incidenti agli incroci. Entrambi i veicoli pesano oltre due tonnellate e viaggiano alla stessa velocità. L'energia sviluppata dalla collisione sottopone le strutture a sollecitazioni elevate, soprattutto nella zona laterale, dove lo spazio disponibile per assorbire l'urto è decisamente inferiore rispetto al frontale. L'esperimento dimostra l'efficacia delle soluzioni strutturali adottate sulla nuova generazione della berlina tedesca. Secondo Mercedes-Benz, entrambe le vetture garantiscono un'eccellente protezione degli occupanti, nonostante la severità dell'impatto. Particolarmente importante il comportamento della CLA elettrica, la cui batteria ad alto voltaggio, installata nel sottoscocca, rimane integra dopo la collisione.

La scelta di una velocità di 56 km/h non è casuale: le ricerche sugli incidenti condotte dal costruttore indicano che rappresenta il limite superiore delle velocità riscontrate nelle collisioni reali agli incroci. Nell'utilizzo quotidiano, i sistemi elettronici di assistenza alla guida della CLA sono progettati per prevenire situazioni analoghe oppure ridurre le conseguenze dell'impatto.

Mercedes-Benz introduce inoltre Rescue Intelligence, una tecnologia sviluppata per trasmettere ai soccorritori informazioni rilevanti sull'incidente già durante il trasferimento verso il luogo dell'emergenza. L'obiettivo è migliorare la preparazione degli interventi, soprattutto quando sono coinvolte vetture elettriche con batterie ad alta tensione.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)