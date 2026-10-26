Salute

Marsala, 30enne accoltellato dopo un diverbio

Redazione

Marsala, 30enne accoltellato dopo un diverbio

Lun, 26/10/2026 - 10:01

Condividi su:

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un uomo è stato accoltellato nella serata di ieri a Marsala, in via Agnello, in contrada Ciancio. Secondo una prima ricostruzione, il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di una discussione. Secondo quanto emerge, pare che qualcuno abbia notato un uomo e una donna camminare a piedi. Un uomo di circa 30 anni si sarebbe avvicinato ai due chiedendo spiegazioni in merito alla loro presenza in quella zona.

Ci sarebbe stato poi un diverbio, degenerato con uno scontro fisico. L’uomo che era in compagnia della donna, avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il 30enne, che al momento si trova in Ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarite la dinamica dell’accaduto.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta