Malattie rare: ‘fai luce sulla Cidp’, parte da Milano campagna itinerante che porta la neurologia in periferia

(Adnkronos) – Parte dal quartiere Corvetto di Milano 'Fai luce sulla Cidp', la campagna itinerante promossa da argenx Italy S.r.l. per sensibilizzare sulla Polineuropatia cronica Infiammatoria demielinizzante (Cidp) e sul suo impatto nella vita delle persone. Il primo appuntamento è in programma martedì 3 novembre, seguito da una seconda tappa il 25 novembre a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Due incontri aperti alla cittadinanza che riuniranno neurologi, rappresentanti dei pazienti ed esperti di urbanistica, per favorire il dialogo tra scienza, esperienza diretta e territorio. La scelta delle periferie urbane nasce dal parallelismo con il sistema nervoso periferico, la rete di nervi che collega il cervello e il midollo spinale al resto dell'organismo, rendendo possibili il movimento e la sensibilità. Meno conosciuti rispetto al cervello, i nervi periferici sono indispensabili per la nostra autonomia e il benessere complessivo. Allo stesso modo, le periferie rappresentano parti vitali, dinamiche ed essenziali della città, ricche di identità, risorse, relazioni e straordinarie potenzialità. L'iniziativa intende così valorizzare entrambi i contesti, sottolineando come l'organismo e la comunità urbana possano funzionare appieno solo se ogni loro componente viene riconosciuta e tutelata nel suo ruolo fondamentale, senza che la periferia venga mai associata a una condizione di malattia o degrado. La Cidp è una malattia rara neurologica autoimmune e demielinizzante, nella quale il sistema immunitario attacca erroneamente la mielina, la guaina che riveste le fibre nervose periferiche, compromettendo la corretta trasmissione degli impulsi. La malattia si manifesta concretamente con debolezza muscolare, alterazioni della sensibilità, spiccata difficoltà nel cammino e problemi di equilibrio. Gesti quotidiani fondamentali come salire le scale, afferrare un oggetto, guidare o muoversi autonomamente possono diventare complessi e gravosi, incidendo in modo diretto sul lavoro, sulla vita familiare e sulle relazioni sociali. Una corretta informazione su queste manifestazioni concrete è decisiva: riconoscere tempestivamente i sintomi permette di favorire un corretto e tempestivo inquadramento specialistico, indispensabile per preservare la funzione nervosa, bloccare la progressione del danno e prevenire lo sviluppo di una disabilità irreversibile. "Convivere con la Cidp può significare dover riorganizzare la propria quotidianità, modificare abitudini e affrontare difficoltà che incidono sulla vita personale e sociale. Per chi vive con questa malattia, mantenere l'autonomia significa poter continuare a scegliere, progettare e partecipare. Iniziative come 'Fai luce sulla Cidp' permettono di condividere le nostre esperienze e aiutano a comprendere meglio i bisogni delle persone e delle loro famiglie", dichiara Roberto Carretto, Vicepresidente di Cidp Italia Aps. L'appuntamento milanese è previsto martedì 3 novembre, alle 18, presso il Teatro della Quattordicesima, in Via Oglio 18, nel quartiere Corvetto, con ingresso libero e gratuito. La serata sarà incentrata su un talk divulgativo e interattivo moderato da Nicoletta Carbone, giornalista di Radio 24, con la partecipazione di Silvia Rossi, Medical Director di argenx Italy; Yuri Falzone, neurologo presso l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano; Roberto Carretto, Vicepresidente di Cidp Italia Aps; Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia e Azzurra Muzzonigro, architetta esperta di tematiche urbanistiche. L'incontro metterà a confronto il punto di vista medico, l'esperienza delle persone con CIDP e il contributo dell'urbanistica, esplorando il significato dell'autonomia e il valore della partecipazione nella vita quotidiana. La serata si concluderà con un flash mob durante il quale il pubblico accenderà simultaneamente luci verdi, un gesto collettivo per dare visibilità alla Cidp e coinvolgere i cittadini. La campagna proseguirà il 25 novembre a Roma, presso l'Oratorio della Parrocchia Santa Rita a Torre Angela, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

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