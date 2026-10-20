L’Italia trionfa ai World Skate Games con 24 ori e 76 podi

ROMA (ITALPRESS) – Un trionfo. L’Italia delle rotelle torna vittoriosa da Asuncion dove domina i World Skate Games con 76 medaglie: 24 ori, 28 argenti e 24 bronzi il bilancio degli azzurri che confermano il risultato di due anni fa nel mondiale di casa, battendo la Colombia, seconda a quota 49 podi. Quella in Paraguay è stata una manifestazione straordinaria per numeri e appeal mediatico, che ha coinvolto 11 sport, 40 discipline, oltre 90 paesi e più di 10.000 atleti.

La squadra azzurra della Federazione Sport Rotellistici Skate Italia ha brillato sin dalle prime giornate, con una delegazione composta da 540 atleti e 100 persone al seguito, tra staff tecnico e medico. Risultati straordinari quelli azzurri. Ad Asuncion l’Italia dell’artistico brilla in tutte le competizioni e porta a casa medaglie su medaglie: nel libero individuale, nelle coppie danza e artistico, nella solo dance e nei gruppi. Sedici addirittura i podi conquistati dagli azzurri del pattinaggio corsa, sia su pista che su strada, con Duccio Marsili, Giorgio Ghisio Erba e Sofia Paola Chiumiento in grande evidenza. Oro storico poi per la nazionale junior maschile di hockey inline, che batte in finale la Francia per 7-5, al termine di un percorso immacolato e con Riccardo Quartuccio, 20 reti, come miglior giocatore della manifestazione. Doppietta azzurra nel free jump dell’inline freestyle con Francesca Brivio e Gianmarco Savi che conquistano il titolo iridato senior e regalano all’Italia due medaglie d’oro di grande prestigio.

Nello skate cross in evidenza Ludovica Rimondi, che conquista il titolo iridato sia nell’individuale che nella gara a squadre con Arosio e Delfino. Domina anche l’Italia di inline slalom, che contribuisce al forziere azzurro con 10 medaglie, un oro e tre argenti li firmano gli azzurri dell’artistico inline, sul podio anche l’inline e lo skateboard downhill e l’inline freestyle sia nello speed slalom che nel team speed.

Da applausi la nazionale femminile di hockey pista, che interrompe un’attesa lunga 30 anni e conquista il bronzo a spese del Portogallo. E ancora, nuovi segnali di crescita dallo street scootering e dal roller freestyle park. L’Italia delle rotelle resta ancora la nazione da battere.

– Foto Ufficio Stampa Skate Italia –

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