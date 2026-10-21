Jeep Avenger raggiunge 300.000 ordini: è il SUV più venduto in Italia

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Jeep Avenger raggiunge quota 300.000 ordini a livello globale, consolidando il proprio successo commerciale a tre anni dal lancio. Commercializzato in oltre 70 mercati, il SUV compatto progettato e prodotto in Europa rappresenta uno dei modelli strategicamente più importanti della gamma Jeep. Il risultato avvicina Jeep Avenger al traguardo storico delle 610.000 unità raggiunto da Renegade durante il suo ciclo commerciale. Particolarmente significativo il contributo delle motorizzazioni elettrificate, che rappresentano circa il 60% delle vendite complessive. Lunga poco più di quattro metri, Avenger combina dimensioni compatte e caratteristiche tipiche del marchio americano, come protezioni perimetrali, sbalzi ridotti e un'altezza da terra studiata per affrontare percorsi impegnativi. L'aggiornamento introduce fari Matrix LED, telecamera con visuale panoramica a 360 gradi e nuovi materiali per l'abitacolo, insieme alle colorazioni Bamboo e Forest.



La gamma comprende quattro alternative: benzina con cambio manuale, e-Hybrid, completamente elettrica e 4xe a trazione integrale. La versione elettrica dichiara fino a 400 chilometri di autonomia, mentre la 4xe sviluppa 145 CV grazie a una trasmissione elettrificata a doppia frizione e a un motore elettrico posteriore.

Quest'ultima può affrontare pendenze del 40% sulla ghiaia e del 20% anche senza aderenza sull'asse anteriore. Il sistema Selec-Terrain, disponibile anche sulle versioni a trazione anteriore, permette di adattare la risposta della vettura alle differenti condizioni del terreno. Sul mercato italiano, Avenger conferma risultati particolarmente rilevanti. Secondo Dataforce, nei primi nove mesi del 2026 è il SUV più venduto in assoluto, con una quota prossima al 5%. Nel segmento B-SUV raggiunge il 10,27%, salendo al 10,92% nel solo settembre. Considerando tutte le categorie e motorizzazioni, Avenger occupa inoltre la seconda posizione assoluta tra le automobili più vendute in Italia, con una quota del 2,57%.

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