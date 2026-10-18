Italia-Usa, Meloni e il messaggio a Trump: “In tempi di crisi legame resta fondamentale”

(Adnkronos) – "In questi momenti di crisi il legame tra gli Stati Uniti e Italia rimane cruciale, insieme dobbiamo continuare a difendere libertà e democrazia". E' quanto ha detto Giorgia Meloni nel video messaggio al gala per il 51esimo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). "Quest'anno è un anno particolarmente significativo: mentre gli Stati Uniti celebrano i 250esimo anniversario della loro indipendenza, noi anche celebriamo il profondo contributo che gli italiani e gli italo americani hanno dato alla fondazione, crescita e successo di questa grande nazione sin dall'inizio con Filippo Mazzei e la sua influenza su Thomas Jefferson", ha affermato in apertura dell'intervento la presidente del Consiglio. "La storia degli italo americani è la storia della stessa America: una nazione formata da coraggio, sacrificio e la costante speranza che una vita migliore è possibile oltre l'orizzonte" ha continuato Meloni , sottolineando che "per oltre 5 decenni la Niaf è stata un ponte essenziale tra l'Italia e gli Stati Uniti, un ponte costruito su una storia condivisa, legami familiari, cultura e valori comuni". La premier ha concluso ringraziando la Niaf per "il generoso impegno per la comunità italo americana: grazie per tenere viva la nostra cultura con orgoglio, resilienza e generosità".

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