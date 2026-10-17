Sicilia: in fuga da polizia lanciano da auto 10 mila euro

Tentano di sfuggire a un controllo della polizia e durante l’inseguimento lanciano dal finestrino 9.600 euro in contanti, recuperati dagli agenti lungo la strada. Due uomini, Faisal Haouari, 34 anni, e Giovanni Di Maria, 26, sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Agrigento con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio e’ avvenuto ieri sera nella zona di viale Sicilia, nei pressi dello svincolo per la statale 189.

I due, gia’ sotto osservazione nell’ambito di un’attivita’ investigativa, non si sarebbero fermati all’alt, dando il via a un inseguimento. Durante la fuga, i poliziotti hanno visto gettare dall’abitacolo alcune banconote e hanno chiesto l’intervento delle Volanti per recuperarle. Sono stati trovati 3.500 euro sparsi sull’asfalto e altre due mazzette, rispettivamente da 3.500 e 2.600 euro, ai margini della carreggiata. Il denaro e’ stato sequestrato perche’ gli investigatori sospettano che possa provenire da attivita’ illecite legate allo spaccio di stupefacenti.

La perquisizione della Land Rover Freelander utilizzata dai due è consentita di trovare anche materiale da confezionamento con residui di polvere bianca, sequestrato per gli accertamenti di laboratorio. Addosso a Di Maria e’ stata inoltre rinvenuta una presunta sostanza stupefacente, oggetto di sequestro amministrativo. I due arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.