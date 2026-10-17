Serradifalco. Domenica 18 ottobre una Giornata Ecologica per il territorio e la comunità

SERRADIFALCO. In occasione della 10ª Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese, l’associazione No SerradifalKo ODV, in collaborazione con il Comune di Serradifalco, promuove una giornata dedicata alla cura e alla tutela del nostro territorio.

Nell’occasione, il dinamismo organizzativo di Marcello Palermo, presidente dell’Associazione “No SerradifalKo ONLUS”, e del vicesindaco Basilio Martino hanno consentito l’organizzazione e gestione di questa bella iniziativa.

“La Giornata Ecologica vuole essere soprattutto un momento educativo e di sensibilizzazione. La tutela dell’ambiente, infatti, non riguarda una sola giornata: ogni giorno siamo chiamati a rispettare gli spazi comuni e a contribuire al decoro e alla pulizia del nostro paese”, hanno ricordato gli organizzatori che hanno concluso: “Serradifalco ha già dimostrato quanto si possa fare quando c’è attenzione verso il territorio, ma per proseguire e ottenere risultati duraturi è fondamentale la partecipazione dei cittadini. Senza la collaborazione di tutti, diventa difficile mantenere nel tempo ciò che si è costruito”.

L’evento prenderà il via alle 9:30 da Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Serradifalco presso il Municipio; l’invito è rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare e dare il proprio contributo a questa iniziativa di cura e responsabilità condivisa.