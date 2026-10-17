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Caro carburanti, gli autotrasportatori siciliani: “Stop alla protesta se Salvini firma il protocollo di impegni e ci incontra il 20 ottobre”

Redazione 3

Caro carburanti, gli autotrasportatori siciliani: “Stop alla protesta se Salvini firma il protocollo di impegni e ci incontra il 20 ottobre”

Sab, 17/10/2026 - 11:36

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“Se il ministro Salvini accetta di firmare il protocollo d’impegni e incontrarci il 20 ottobre revochiamo il fermo. Diversamente rimane fino al 27 ottobre”. E’ quanto annuncia Salvatore Bella, coordinatore del comitato trasportatori siciliani (Cts). Gli autotrasèportatori protestano da ieri a mezzanotte. Il comitato esprime il proprio ringraziamento al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, e al vicepresidente della Regione Luca Sammartino,” per essersi recati a Roma a difendere la causa della categoria”. “Grazie al loro intervento, una delegazione parteciperà al tavolo convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale accoglierà le principali istanze presentate”, sostiene il comitato. (Ter/Adnkronos)

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