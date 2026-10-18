Caltanissetta. Scacchi, ottava tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026: Ottavio Messina conquista la vittoria

È stata ancora una volta una bella giornata di scacchi e partecipazione quella vissuta ieri a Caltanissetta, in occasione dell’ottava tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026. A ospitare la manifestazione è stata Eclettica, una location originale e poliedrica, capace di offrire un ambiente accogliente e informale, ideale per unire il gioco degli scacchi alla socialità e alla voglia di stare insieme.

A conquistare la vittoria è stato Ottavio Messina, che ha preceduto Filippo Licenziato, secondo classificato, e Calogero Savitteri, terzo.

Ecco gli altri vincitori di categoria: tra gli Juniores con Elo Fide, primo classificato Nicholas Spedale, senza Elo Fide Andrea Gaglione; Over 60, primo Franco Bruno, NC senza Elo Fide Carmelo Palumbo e Femminile Maria Lalomia.

Particolarmente significativo il numero dei partecipanti: ben 35 giocatori hanno preso parte alla tappa, confermando l’interesse che il circuito continua a suscitare e la capacità di coinvolgere appassionati di diverse età e livelli di gioco. Un risultato che testimonia la vitalità dell’ambiente scacchistico locale e la voglia di mettersi alla prova in un contesto sportivo amichevole.

Il Grand Prix rappresenta ormai uno degli appuntamenti importanti dell’attività dell’ASD L’Alfiere Caltanissetta, impegnata durante tutto l’anno nella promozione e nella diffusione degli scacchi attraverso tornei, iniziative didattiche e momenti di aggregazione. Ogni tappa è un’occasione per avvicinare nuovi giocatori, valorizzare i talenti del territorio e consolidare una comunità che cresce grazie alla passione condivisa per questo sport.

L’appuntamento è ora per il 21 novembre, quando si disputerà presso L’Officina degli Artisti la nona e ultima tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026.