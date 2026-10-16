“Oltre l’aula”: l’I.C. “Puglisi” protagonista agli Stati Generali della Scuola a Palermo

PALERMO – Una scuola che va oltre le pareti delle aule, sperimenta nuove metodologie, investe nell’inclusione e offre ai propri studenti opportunità di crescita e confronto con il mondo. È questo il messaggio portato dall’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro agli Stati Generali della Scuola, svoltisi a Palermo il 14 e 15 ottobre. L’istituto, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Valeria Vella, ha partecipato alla manifestazione con una delegazione di docenti e studenti, presentando le esperienze e le buone pratiche sviluppate nei diversi plessi attraverso lo stand dal titolo “Oltre l’aula”. Un nome che sintetizza la visione educativa della scuola: un percorso di apprendimento che supera i confini della didattica tradizionale e si apre ai laboratori, alle nuove tecnologie, allo sport, alle lingue, all’arte e alle esperienze di cittadinanza. Nel corso della manifestazione sono stati illustrati numerosi progetti che testimoniano l’impegno dell’I.C. “Puglisi” nel rinnovamento della didattica e nell’ampliamento delle opportunità formative. Tra le iniziative presentate figurano la realizzazione di due aule immersive, finanziate con fondi regionali, pensate per arricchire l’esperienza di apprendimento attraverso ambienti digitali e strumenti tecnologici. Spazio anche ai progetti Estate viva – Onda Viva, alle iniziative regionali della Circolare n. 6, al Piano Estate – Avviso 10, nelle annualità prima, seconda e terza, e al progetto A.I. – Educare all’arte, promosso nell’ambito delle iniziative della Regione Siciliana.Esperienze diverse, accomunate dalla volontà di ampliare gli spazi e i tempi dell’apprendimento, favorire la partecipazione degli alunni e offrire occasioni per scoprire e sviluppare attitudini e talenti. Tra le caratteristiche distintive dell’istituto trovano posto anche l’indirizzo musicale, la valorizzazione dello sport e delle eccellenze, le attività di orientamento e le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Un insieme di interventi che mira a rispondere ai bisogni dei ragazzi nelle diverse fasi del loro percorso scolastico. L’inclusione rappresenta uno degli assi portanti dell’offerta formativa dell’istituto, con l’obiettivo di garantire a ogni alunno la possibilità di partecipare alla vita scolastica e di sviluppare le proprie capacità. Accanto a questo impegno, la scuola investe nell’orientamento, nell’accompagnamento degli studenti nelle scelte future e nella valorizzazione delle eccellenze, senza perdere di vista la necessità di individuare tempestivamente le situazioni di difficoltà e contrastare il rischio di abbandono scolastico. Un ruolo di primo piano è riservato anche all’internazionalizzazione, attraverso il percorso Erasmus+ e le opportunità di apertura europea. Le competenze linguistiche e interculturali diventano così strumenti concreti per conoscere altre realtà, comunicare con maggiore sicurezza e prepararsi a vivere in una società sempre più interconnessa. Lo stand “Oltre l’aula” ha attirato l’attenzione dei visitatori e ha rappresentato un’occasione per raccontare da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalla comunità scolastica. Alla postazione dell’I.C. “Puglisi” ha fatto visita anche l’assessore regionale Turano, che si è complimentato con la dirigente Vella per le attività realizzate dall’istituto, riconoscendo il valore delle esperienze presentate. Un momento significativo per la delegazione, che ha potuto illustrare le iniziative avviate e condividere con i visitatori le scelte educative e didattiche che caratterizzano la scuola. Protagonisti della manifestazione sono stati innanzitutto gli studenti, che hanno accolto i visitatori presso lo stand, fornendo informazioni sui progetti e sulle attività dell’istituto con preparazione, disponibilità e competenza linguistica. I ragazzi hanno saputo raccontare le esperienze della propria scuola e rispondere alle domande di quanti si sono avvicinati alla postazione, ricevendo numerosi apprezzamenti per la sicurezza espositiva e la padronanza linguistica. Un risultato che dà valore al lavoro svolto in classe e dimostra quanto sia formativo affidare agli alunni un ruolo attivo nella presentazione delle esperienze scolastiche. In questa prospettiva, gli studenti non sono semplici destinatari delle attività, ma diventano protagonisti del proprio apprendimento e ambasciatori della comunità a cui appartengono. A rappresentare l’istituto, insieme alla dirigente scolastica prof.ssa Valeria Vella, è stata una delegazione di docenti composta dal referente Leandro Palermo e dai professori Anzalone, Cascino, Di Francesco, Gambino, Lacagnina, Lo Dato, Russo e Schillaci. Hanno partecipato anche gli studenti Oscar Battaglia, Denisa Branza, Vincenzo Clizia, Lara Costantino, Cristian Genco, Giuseppe Lamarca, Giosuè Lentini, Greta Lombardo, Giuseppe Mancuso, Cloe Mantione, Noemi Mattina, Gloria Morreale, Ingrid Salamone, Marina Sferrazza e Karol Taci, che hanno contribuito attivamente alla presentazione delle esperienze scolastiche. La presenza agli Stati Generali della Scuola ha offerto all’I.C. “Puglisi” un’importante occasione di confronto e condivisione con altre realtà del sistema scolastico siciliano. Un’esperienza che ha permesso di mettere in evidenza le buone pratiche già avviate e di raccontare una scuola che, pur operando in un territorio di piccoli comuni, continua a investire in innovazione, inclusione e apertura europea. Con lo stand “Oltre l’aula”, l’istituto ha voluto mostrare che la qualità dell’educazione si costruisce attraverso esperienze concrete, attenzione ai bisogni degli studenti e capacità di offrire a ciascuno occasioni per imparare, partecipare e guardare al futuro con fiducia.