La Commissione parlamentare Antimafia torna a occuparsi della strage di via D’Amelio martedì 20 ottobre, con il seguito dell’audizione di Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta . La seduta plenaria è convocata alle 10 a Palazzo San Macuto, a Roma, nell’ambito del filone d’inchiesta sull’attentato in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.
Via D’Amelio: 20 ottobre in Commissione antimafia audizione procuratore di Caltanissetta De Luca
Ven, 16/10/2026 - 18:04
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