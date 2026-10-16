Reggio Calabria e Messina, sottoscritto accordo per la nascita dell’Area metropolitana integrata dello Stretto

“Il Protocollo nasce dalla volontà congiunta delle Amministrazioni Comunali di Messina e Reggio Calabria di superare una storicizzata logica di separazione geografica e concorrenzialità amministrativa. L’obiettivo primario è la costruzione di un’unica Area Metropolitana Integrata dello Stretto, fondata sul coordinamento sistemico dei servizi essenziali, sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sull’ottimizzazione dell’accessibilità infrastrutturale”. Sono queste le premesse dell’accordo sottoscritto oggi dai Comuni di Reggio Calabria e Messina, rappresentati dai rispettivi sindaci, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, relativo all’intesa per la nascita dell’Area metropolitana integrata dello Stretto. L’atto è stato siglato simbolicamente a bordo di una nave traghetto in servizio sullo Stretto. Nel protocollo: “Saranno riconosciuti il valore dei legami territoriali, culturali, turistici ed economici tra le due sponde dello Stretto e condividono l’obiettivo di sviluppare iniziative coordinate. L’integrazione territoriale delle due comunità di Messina e Reggio Calabria si articola su sei direttrici fondamentali: Trasporti e Mobilità Intermodale, Turismo e brand unico Internazionale, Cultura e fruizione del patrimonio, sinergie universitarie e di ricerca, protezione civile Integrata ad alta tecnologia e Buona Amministrazione. Tale visione consente di trasformare un braccio di mare da barriera fisica a cerniera strategica di connessione socio-economica”. (Mav/Dire)