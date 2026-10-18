Incontriamoci in Biblioteca, a Santa Caterina la serata del gruppo di lettura

Esaltante serata ieri sera al castello Piraino di Santa Caterina, dove l’associazione Incontriamoci in Biblioteca ha realizzato il proprio incontro di lettura mensile. In particolare è stata molto apprezzata la presenza di una band musicale, i Wildes, i quali hanno suonato pezzi degli U2, dei Cure, dei Simple Minds e dei Police. Altrettanto apprezzati sono stati gli interventi della scrittrice Ester Rizzo e della pittrice Giusy D’Anna, le quali hanno presentato i loro ultimi lavori, casualmente con un unico comune denominatore: le figure femminili nella nostra cultura, nell’arte e nella società. “Le serate del gruppo di lettura non hanno mai un tema, ma incredibilmente esse trovano da sé un filo che unisce il tutto: ieri è emersa in maniera prorompente la parte femminile della nostra società” afferma Gianfranco Cammarata, presidente dell’associazione. Parecchi sono stati anche gli interventi del pubblico, ma è stato molto gradito anche il filmato che ha fatto conoscere la realtà dei Sanpaoloni sancataldesi. Ha concluso la serata Elio Cirrito, proponendo una recensione del film di Gillo Pontecorvo “La battaglia di Algeri”.