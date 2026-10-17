Catenanuova, sventrano un edificio con la ruspa e portano via due bancomat. Bloccato l’ingresso del Paese per fare il colpo

Hanno posizionato mezzi pesanti all’ingresso del paese di Catenanuova, in provincia di Enna , in modo da impedire il transito, e hanno portato tramite i bancomat degli unici due istituti bancari. Il maxi-furto, più che una classica spaccata un’azione quasi militare, è avvenuto alle prime luci dell’alba: i ladri hanno utilizzato scavatori e muletti per distruggere le facciate dove erano incastonati i bancomat. Sul posto sono arrivati ​​i carabinieri, mentre non si conosce a quanto ammonta il bottino del furto