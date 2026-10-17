Caltanissetta, vandalismo alla Strata ’a Foglia: il responsabile sarebbe un nisseno. Il centro storico resta un problema di sicurezza

CALTANISSETTA – Potrebbe essere un cittadino italiano, residente a Caltanissetta, l’autore degli atti vandalici che nella notte hanno devastato alcune installazioni decorative della storica Strata ’a Foglia. È quanto emergerebbe da indiscrezioni relative alle immagini registrate dalle telecamere private di videosorveglianza della zona, ancora in attesa di riscontri ufficiali.

Nel video che sta circolando sul web si osserva un individuo intento a danneggiare le strutture. Dai movimenti sembrerebbe trovarsi in condizioni di scarsa lucidità, anche se le sole immagini non consentono di stabilire se fosse sotto l’effetto dell’alcol o di altre sostanze.

Intanto, dopo la diffusione della notizia, sui social si è acceso un dibattito sulla possibile nazionalità del responsabile, con commenti che in alcuni casi hanno chiamato in causa la presenza di cittadini extracomunitari nel centro storico.

Ma Caltanissetta non è una città razzista. È una comunità fatta prevalentemente di famiglie oneste, lavoratori, professionisti e cittadini che affrontano quotidianamente sacrifici per costruire un futuro ai propri figli. Una città che sa distinguere tra accoglienza e illegalità e che non può essere rappresentata attraverso le generalizzazioni di alcuni commenti sui social.

Questo, tuttavia, non significa ignorare una realtà che merita attenzione. Alcune aree del centro storico presentano da tempo situazioni di degrado e marginalità, con zone che rischiano di trasformarsi in veri e propri ghetti. L’area di via Palermo, in particolare, è stata più volte interessata da segnalazioni relative a presunte attività di spaccio, episodi di violenza, liti e interventi delle forze dell’ordine. Fenomeni che riguardano singoli individui, italiani e stranieri, e che non possono essere attribuiti indistintamente a intere comunità.

Questa mattina il sindaco Walter Tesauro, visibilmente indignato durante il sopralluogo effettuato alla Strata ’a Foglia alla presenza dei Carabinieri, ha annunciato la volontà di procedere con una denuncia. Le immagini delle telecamere pubbliche e private potranno contribuire all’individuazione dei responsabili.

Ma quanto accaduto dovrebbe rappresentare anche l’occasione per affrontare con maggiore determinazione il tema della sicurezza del centro storico, eventualmente attraverso un confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine per intensificare controlli e prevenzione.

Il cuore antico di Caltanissetta, da anni protagonista di programmi elettorali e progetti di riqualificazione, continua ad attendere interventi strutturali capaci di restituirgli decoro, vitalità e sicurezza.

La questione non è stabilire se chi delinque sia italiano o straniero. La questione è garantire che chiunque violi le regole ne risponda, senza distinzioni.

Perché chiedere sicurezza non significa essere razzisti, così come essere accoglienti non significa tollerare l’illegalità. Caltanissetta ha bisogno di entrambe le cose: rispetto delle persone e rispetto delle regole. Solo così il suo centro storico potrà tornare a essere davvero il cuore della città.