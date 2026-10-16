Università, da lunedì 19 ottobre al via le richieste di voucher per i master finanziati dalla Regione. Turano: «Dopo gli Stati generali, continua l’impegno del governo per dare ai giovani una chance in più di costruire il loro futuro»

Sarà attiva da lunedì 19 ottobre la piattaforma informatica messa a punto dalla Regione Siciliana per le richieste di finanziamento di voucher per master universitari di primo o secondo livello, destinati ai laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi. La misura, fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è stata finanziata con 12 milioni di euro del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 in tre anni, e punta a sostenere i laureati che intendono frequentare percorsi di alta formazione in Italia o all’estero, con un contributo economico a fondo perduto per le spese d’iscrizione.

«Dopo gli Stati generali della Scuola diamo un’altra buona notizia ai giovani siciliani: da lunedì avranno la possibilità di presentare le richieste per ottenere il contributo della Regione per frequentare un master. È una misura alla quale tengo particolarmente – afferma Turano – perché questo genere di percorsi ha un costo e non tutti i ragazzi hanno la possibilità di frequentarli anche per ragioni economiche. Con la decisione di finanziare i voucher individuali per i master di primo e secondo livello, insieme con il presidente Schifani abbiamo fatto una scelta di campo che guarda al futuro, perché promuovere l’apprendimento permanente e i percorsi di alta formazione accademica significa offrire ai giovani la possibilità di formarsi ovunque nel mondo, dando loro una chance di futuro».

L’importo del voucher varia a seconda del master prescelto: per quelli di primo livello è previsto un contributo di 7 mila euro; per i percorsi di secondo livello di durata annuale, erogati in Italia e all’estero, di 20 mila euro; per i master sempre di secondo livello erogati in Italia e all’estero di durata pari o superiore a 18 mesi, invece, di 30 mila euro.

Complessivamente sono tre le finestre temporali previste per presentare le richieste: la prima sarà attiva dalle ore 10 del 19 ottobre 2026 fino alle 18 del 18 novembre 2026 al seguente indirizzo https://fse.regione.sicilia.it/voucher; le altre due nel 2027 e nel 2028.

L’avviso pubblico per i master universitari è disponibile nel sito della Regione Siciliana a questo link.