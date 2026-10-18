Papa Leone XIV, Schifani: “I più sinceri auguri di un pieno e rapido ristabilimento. La Sicilia è con lui”

“Rivolgo a sua Santità Papa Leone XIV i più sinceri auguri di una serena convalescenza e di un pieno e rapido ristabilimento. A Papa Leone giungano la vicinanza e l’affetto della Sicilia, insieme con l’auspicio che possa tornare presto ai suoi impegni pastorali, proseguendo la sua missione di pace, dialogo e speranza”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un messaggio sulla sua pagina Facebook rivolto al Pontefice. (Sac/ Dire)