L’IISS “Virgilio” Mussomeli presente a Palermo agli Stati Generali Scuola

MUSSOMELI – L’Istituto scolastico “Virgilio: “Un evento strategico per l’istruzione e per il futuro della scuola, dei nostri studenti e dell’intera comunità educante siciliana. Presenziare a questi tavoli significa portare la voce del nostro territorio, dei nostri docenti e dei nostri ragazzi in un confronto di alto livello con istituzioni, esperti e scuole da tutta la Regione. Un’occasione per condividere idee, buone pratiche e costruire insieme la scuola di domani. Vogliamo dare ai nostri studenti opportunità reali e concrete”