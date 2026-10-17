Scuola e territorio uniti per la memoria, a Riesi la presentazione dei saggi sui deportati siciliani: appuntamento il 21 ottobre

In occasione del percorso didattico e culturale Book Meet School, l’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Riesi apre le porte del proprio Auditorium il 21 ottobre 2026, alle ore 10:00, per una giornata dedicata all’approfondimento della pagina storica della deportazione nei campi di concentramento nazisti.

Al centro dell’incontro vi sarà l’esame di due ricerche bibliografiche di rilievo: il saggio “Altri siciliani testimoni di libertà” di Guido Lorenzetti e lo studio locale “Oltre il filo spinato: storie di internati di Riesi e Mazzarino” curato da Giuseppe Giancarlo Calascibetta. L’evento, coordinato da Piero Manuguerra, coinvolgerà le istituzioni del territorio e la rete dell’associazionismo d’ispirazione antifascista grazie al contributo della dirigente scolastica Adriana Quattrocchi, del sindaco Salvatore Sardella, di Giuseppe Cammarata in rappresentanza dell’ANPI di Caltanissetta e degli stessi autori. L’appuntamento vede la collaborazione attiva dell’A.N.P.I. (Sezione “Gaetano Butera”), dell’A.N.E.D., dell’amministrazione comunale e del plesso scolastico ospitante.