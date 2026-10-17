Famiglia nel bosco: primo week-end dei bambini con i genitori

Primo fine settimana insieme a mamma e papa‘ per i tre bambini della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, nel Chietino, dopo oltre undici mesi di separazione. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno riabbracciato questa mattina i figli nella casa famiglia di Vasto (Chieti). dove i minori sono ospitati dal 20 novembre 2025, e li hanno accompagnati nel casolare nel bosco. Dopo alcune ore trascorse nell’abitazione originaria, i bambini si trasferiranno in serata nella casa messa a disposizione dal Comune, dove dormiranno con i genitori.