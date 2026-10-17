Caltanissetta, devastazione alla Strata ’a Foglia: sopralluogo del sindaco Tesauro, «Un atto di barbarie, i responsabili devono essere puniti»

CALTANISSETTA – Indignazione, rabbia e la ferma volontà di individuare e perseguire i responsabili. È stata questa la reazione del sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che ha effettuato un sopralluogo nella storica Strata ’a Foglia, teatro nella notte di gravi atti vandalici che hanno provocato la distruzione di vasi, piante e installazioni decorative lungo l’antico mercato cittadino.

Il primo cittadino, giunto sul posto alla presenza dei Carabinieri, ha potuto constatare personalmente lo scenario di devastazione lasciato da chi, durante la notte, ha preso di mira uno degli angoli più caratteristici e identitari del centro storico nisseno.

Una situazione che ha suscitato la profonda indignazione del sindaco, apparso particolarmente contrariato di fronte a gesti di inciviltà che mortificano gli sforzi compiuti negli anni per recuperare e valorizzare il cuore della città.

Tesauro ha manifestato la volontà di procedere con una denuncia affinché vengano accertate le responsabilità e individuati gli autori dei danneggiamenti.

Particolare attenzione sarà rivolta alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Al vaglio delle forze dell’ordine potranno finire sia le registrazioni delle telecamere installate nell’ambito dei progetti di sicurezza urbana, sia quelle degli impianti privati presenti nelle attività commerciali e negli immobili della strada.

L’obiettivo è ricostruire quanto accaduto durante la notte, risalire ai responsabili e fare in modo che simili comportamenti non rimangano impuniti.

La presa di posizione del sindaco si inserisce in una questione più ampia, quella della tutela e della riqualificazione del centro storico di Caltanissetta. La Strata ’a Foglia, luogo simbolo della memoria cittadina, è stata negli anni al centro di diversi tentativi di rilancio, anche attraverso iniziative imprenditoriali, attività di ristorazione e progetti finalizzati a restituire vitalità all’antico mercato.

Un percorso che, pur tra difficoltà e rallentamenti, rappresenta una delle sfide per il futuro della città. Ma qualsiasi intervento di recupero urbano rischia di essere vanificato quando viene meno il rispetto per gli spazi pubblici e per il patrimonio collettivo.

Da qui la linea di fermezza espressa dal primo cittadino: nessuna tolleranza nei confronti di chi danneggia e deturpa i luoghi della città. Il recupero del centro storico deve necessariamente accompagnarsi alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza e alla responsabilizzazione dei cittadini.

Quanto accaduto alla Strata ’a Foglia non rappresenta soltanto un danno materiale, ma una ferita inferta a un luogo che custodisce generazioni di storia, tradizioni e ricordi dei nisseni.

La volontà dell’amministrazione comunale è quella di continuare a lavorare per il recupero e la valorizzazione del cuore storico di Caltanissetta, senza consentire che gesti di vandalismo e inciviltà possano compromettere gli sforzi di riqualificazione.

Il messaggio che emerge dal sopralluogo del sindaco Tesauro è chiaro: la città va recuperata, valorizzata e difesa. E chi la devasta deve risponderne davanti alla legge.