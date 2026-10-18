Operazione della Polizia nel quartiere San Cristoforo a Catania: scoperto fortino di armi e ordigni in uno stabile abbandonato

Droga, armi e persino una bomba a mano: è il bilancio di un blitz che la polizia di Catania ha effettuato nell’antico quartiere San Cristoforo. I ‘falchi’ della squadra mobile hanno passato al setaccio diverse zone del quartiere. Il primo intervento ha riguardato la zona Ferrarotto-Angeli Custodi, dove un 28enne aveva messo in piedi un’attività di spaccio nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Durante la perquisizione della sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, nascosti dentro il frigorifero. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotto in carcere, in attesa della convalida. In un secondo intervento in uno stabile abbandonato e fatiscente di via Delle Mandre, sempre a San Cristoforo, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio fortino di armi e ordigni. In particolare, sono stati recuperati una granata MK 2 a frammentazione, del tipo ‘ananas’, una pistola clandestina dotata di quattro cartucce e 25 grammi di cocaina. Vista la portata particolarmente pericolosa della bomba a mano, è stato chiesto l’intervento sul posto del Nucleo artificieri che ha recuperato in sicurezza l’ordigno bellico per farlo brillare in un luogo sicuro. (Sac/ Dire)