Inaugurato il collegamento diretto tra Palermo e Tirana con Wizz Air

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurato collegamento diretto tra Palermo e Tirana. La compagnia aerea Wizz Air e Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo, hanno avviato la nuova rotta che amplia le opportunità di viaggio tra la Sicilia e la capitale albanese e rafforza ulteriormente la connettività dello scalo palermitano. La rotta sarà operata tre volte a settimana – ogni martedì, giovedì e sabato – offrendo ai passeggeri una nuova possibilità di raggiungere direttamente l’Albania e favorendo gli scambi turistici e la mobilità tra i due territori. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a partire da 19,99 euro.

L’avvio della rotta si inserisce nel più ampio percorso di crescita della compagnia a Palermo, dove Wizz Air ha inaugurato la propria base l’1 agosto scorso. Con tre aeromobili basati nello scalo, la compagnia ha consolidato la propria presenza sul mercato palermitano, confermandosi secondo vettore per quota di mercato, con il 13%, e operando 18 rotte verso 12 Paesi, tra cui alcune delle tratte domestiche più strategiche: Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Al potenziamento della connettività si affianca il valore storico e culturale del nuovo collegamento: Sicilia e Albania sono infatti unite da legami profondi, testimoniati anche dalla presenza nell’isola della comunità arbëreshe, parte integrante del patrimonio culturale siciliano.

La nuova rotta contribuirà a rendere più agevoli gli spostamenti per motivi familiari e turistici, favorendo gli incontri e gli scambi culturali e rafforzando ulteriormente le relazioni tra i due territori. La nuova tratta è servita da aeromobili Airbus A321neo, la generazione più avanzata della flotta Wizz Air, progettati per garantire maggiore efficienza operativa, riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, oltre a un’esperienza di viaggio più confortevole per i passeggeri.

“I primi voli tra Palermo e Tirana segnano un nuovo traguardo nel percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia e confermano il nostro impegno nel rafforzare la connettività del territorio. Palermo rappresenta un mercato strategico per la nostra compagnia: nel 2026 abbiamo messo a disposizione dei passeggeri 1,3 milioni di posti a sedere e abbiamo ampliato il nostro network a 18 rotte verso 12 Paesi, ampliando le possibilità di viaggio per chi parte dalla Sicilia e per chi desidera raggiungerla. Tirana è una destinazione dal valore particolare, grazie ai profondi legami storici e culturali che uniscono Sicilia e Albania: siamo orgogliosi di offrire un collegamento diretto che facilita gli incontri, sostiene il turismo e avvicina ulteriormente due territori legati da una storia comune. Let’s Wizz, Palermo!”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.

“L’avvio del collegamento Palermo-Tirana rappresenta una novità tra le più desiderate dai viaggiatori e dal territorio. È un tassello della nostra strategia di sviluppo internazionale – ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. Non si tratta soltanto di aprire nuove rotte, ma di costruire opportunità concrete di crescita economica, turistica e commerciale tra territori con forti legami storici e culturali. Il consolidamento della partnership con Wizz Air conferma l’appeal della destinazione Palermo e dell’aeroporto. La nostra ambizione – ha concluso Battisti – è quella di rafforzarne il ruolo di piattaforma strategica per la connettività del Mediterraneo e dei mercati internazionali”.

Dal 2020, anno di avvio delle operazioni a Palermo, Wizz Air ha trasportato oltre 1,6 milioni di passeggeri, contribuendo allo sviluppo della connettività regionale e alla crescita dei flussi turistici da e verso la Sicilia. Oggi, grazie alla compagnia, dall’aeroporto di Palermo è possibile raggiungere 18 città in Italia e all’estero, con tante opportunità per soddisfare ogni desiderio di viaggio: da una fuga di pochi giorni alla scoperta di nuove culture, fino a una vacanza all’insegna del relax o dell’avventura. Le destinazioni disponibili sono Barcellona, Belgrado, Bologna, Bratislava, Dortmund, Marrakech, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Praga, Roma Fiumicino, Sharm el-Sheikh, Sofia, Tel Aviv, Tirana, Torino, Varsavia e Venezia.

– Foto ufficio stampa Wizz Air –

(ITALPRESS).