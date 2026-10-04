Garlasco, i genitori di Chiara Poggi a Verissimo: “Per noi il colpevole è Stasi”

(Adnkronos) – "La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se la giustizia ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto". Giuseppe e Rita Poggi, i genitori di Chiara Poggi, rompono il silenzio a Verissimo rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. Per l'omicidio commesso a Garlasco nel 2007, è stato condannato a 16 anni il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Nella nuova inchiesta della procura di Pavia, l'indagato per l'omicidio è Andrea Sempio. "La prima inchiesta non è stata come questa, diventata un circo mediatico. In quest'ultimo anno e mezzo, di Chiara si è parlato troppo poco. Non intendo dire qualcosa su questa nuova" inchiesta. "La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto. Per noi, in questo momento, rimane Stasi. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni, ne abbiamo sentite tante: non è facile cambiare idea. Se poi la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto", ripete Giuseppe Poggi. I genitori di Chiara Poggi manifestano la difficoltà di resistere ad una pressione mediatica continua. "In uno di questi ultimi giorni ho contato 7 trasmissioni televisive che parlavano di questo caso. Mio marito segue di più, io meno: non ce la faccio, sono stanca e non posso continuare così. Sembra che esista solo Garlasco come notizia, sono stanca. Il Comune ha dovuto vietare l'ingresso dei non residenti nella strada per evitare l'assedio dei giornalisti", dice Rita Poggi, che alla domanda sull'eventuale nuovo colpevole dell'omicidio risponde come il marito: "Ci sono stati 5 processi, ci sono stati ricorsi: fino a quando la giustizia non dirà un altro nome, per noi" il colpevole è Stasi.

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