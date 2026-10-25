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Formula 1, oggi Gp Usa: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

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Formula 1, oggi Gp Usa: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Dom, 25/10/2026 - 07:51

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes. In testa al Mondiale piloti c'è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l'emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d'anticipo. Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin: Prima fila:  Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)  Max Verstappen (Red Bull) Seconda fila:  Isack Hadjar (Red Bull)  Charles Leclerc (Ferrari) Terza fila:  Lewis Hamilton (Ferrari)  George Russell (Mercedes) Quarta fila:  Oscar Piastri (McLaren)  Lando Norris (McLaren) Quinta fila:  Liam Lawson (Racing Bulls)  Pierre Gasly (Alpine) Sesta fila:  Nico Hulkenberg (Audi)  Fernando Alonso (Aston Martin Settima fila:  Oliver Bearman (Haas)  Arvid Lindblad (Racing Bulls) Ottava fila:  Esteban Ocon (Haas)  Lance Stroll (Aston Martin) Nona fila:  Carlos Sainz (Williams)  Alexander Albon (Williams) Decima fila:  Sergio Perez (Cadillac)  Valtteri Bottas (Cadillac) Undicesima fila:  Gabriel Bortoleto (Audi)  Franco Colapinto (Alpine)  Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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