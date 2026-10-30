Eccellenza Girone B. La capolista Niscemi all’esame Palazzolo: al “Pontelongo” serve solo la vittoria

Nel girone B del campionato di Eccellenza, c’è grande attesa per la sfida di domenica tra il Niscemi e lo Sport Club Palazzolo (ore 15 – Stadio Pontelongo). Un match che i gialloverdi di Nicolò Terranova intendono far proprio in modo da mantenersi nelle zone nobili della classifica continuando ad interpretare la parte di squadra rivelazione del campionato.

Il Niscemi, al momento, è primo in classifica con 16 punti, a pari merito con l’Acireale e ad un solo punto di vantaggio nei riguardi del Mazzarrone. Ecco perché la sfida casalinga di domenica, associata alle trasferte che saranno chiamate a giocare Acireale e Mazzarrone, rispettivamente contro Gymnica Scordia e Messina 1900, fanno si che il turno di campionato possa in qualche modo pendere dalla parte del Niscemi in questa giornata.

Nicolò Terranova, comunque, non si fida più di tanto e preferisce non tirare conclusioni affrettate. Soprattutto, il tecnico del Niscemi invita tutti alla massima attenzione e concentrazione contro un avversario che non va preso affatto sottogamba nonostante gli appena 4 punti in classifica. Per quanto riguarda il biglietto d’ingresso alla partita, è aperta la prevendita dei biglietti per la gara Niscemi Calcio – Palazzolo, in programma domenica 1 novembre. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città oppure online su http://www.postoriservato.it..

Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna: 12 €, Gradinata – Intero: 10 € e Gradinata Under 18: 5 €, Ospiti: 10 €, Under 12: ingresso gratuito. I punti vendita autorizzati sono: – RL Antinfortunistica – Via Madonna, 13 e Bar La Bussola – Piazza Vittorio Emanuele. Le testate giornalistiche e i titolari di tessere CONI e AIA sono invitati a inviare i nominativi e le relative richieste di accredito all’indirizzo e-mail: asdniscemicalcio@gmail.com. Le richieste scadono sabato 31 ottobre, ore 18. La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica dalle ore 14:00 alle ore 15:15. Dopo tale orario non sarà più possibile acquistare i biglietti né accedere all’impianto sportivo. Arbitrerà l’incontro Vincenzo Braschi di Trapani, con guardalinee Irene Di Florio e Roberto Cracchiolo di Palermo.