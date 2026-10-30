Eccellenza Girone A. Nell’anticipo del sabato la Sancataldese in cerca di continuità e conferme contro la Parmonval

Nel girone A del campionato di Eccellenza la Sancataldese di Davide Boncore anticipa il sabato il proprio impegno affrontando fuori casa i palermitani della Parmonval (Ore 15). Un match che arriva dopo la brillante vittoria di domenica scorsa che ha permesso ai verdemaranto di conquistare la quarta vittoria in questo torneo.

Per altro, considerata che la Parmonval al momento è penultima in classifica, Calabrese e compagni nell’anticipo del sabato hanno la possibilità, vincendo, di ottenere un risultato che gli consentirebbe di confermarsi ai primissimi posti della classifica. Fin qui i verdeamaranto hanno perso solo contro l’Akragas fuori casa, ma per il resto si sono resi protagonisti di un ottimo campionato. Tanto che continua a lievitare la fiducia dell’ambiente nei riguardi di questa squadra.

Gueye e Cissè sono giocatori di razza, Boncore è un tecnico serio e preparato, la dirigenza mostra passione e attaccamento al progetto sportivo e alla Città, i tifosi sono sempre al fianco della squadra per sostenerla in tutto e per tutto. Insomma, questa Sancataldese ha tutto per giocarsela nel corso di questo torneo che si sta dimostrando nel suo complesso equilibrato. Riguardo al match di anticipo, la società Parmonval ha reso noto che l’accesso allo stadio Franco Lo Monaco sarà consentito esclusivamente dall’ingresso di Via Palinuro. Il costo del biglietto d’ingresso è stato invece fissato a 10 euro. Arbitrerà l’incontro Kevin Cono Butera di Barcellona Pozzo di Gotto, con guardalinee Mattia Niccolo’ Aiello e Cristian Smario entrambi di Catania.

Questa la classifica del girone A di Eccellenza:

Marsala 16

Castellammare 15

Montelepre 14

Misilmeri 14

Sancataldese 14

Akragas 13

Partinicaudace 13

Alcamo 11

S. Giorgio Piana 10

Kamarat 8

S. Vito Lo Capo 7

Sciacca 7

Bagheria 7

Lascari 5

Parmonval 1

Borgetto 0

Queste, infine, le altre partite di questa giornata:

Alcamo – Bagheria

Kamarat – Partinicaudace

Lascari – Akragas

Marsala – San Vito Lo Capo

San Giorgio Piana – Misilmeri

Sciacca – Montelepre

Borgetto – Castellammare.

Questi i convocati per l’anticipo del Sabato: