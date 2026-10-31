Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale Eclettica: al via due tornei

Oggi pomeriggio, presso Magic Lizard di via De Gasperi 18, inizierà un weekend all’insegna del gioco del Risiko!. Dalle 16.00 (start 16.30) e per tutto il pomeriggio si giocherà il primo dei due tornei Open strutturati con due partite al giorno. Il primo turno inizierà alle 16.00 con sorteggio dei tavoli alle 16,30 a seguire (ora prevista 18.30/19.00) la seconda partita, a seguire la premiazione del vincente la classifica che verrà generata dal risultato delle due partite.

Domani, sempre da Magic Lizard, si giocherà il secondo torneo open con gli stessi orari e la stessa struttura. L’iniziativa del direttivo del Club nisseno vuole, da qui alla fine dell’anno, dare l’opportunità a chi vorrà avvicinarsi al prestigioso gioco da tavola di iniziare o riprendere a giocare a Risiko! Sono previsti anche tornei e scuole di Risiko! che inizieranno nei prossimi giorni per protrarsi sino a marzo del prossimo anno. Le iniziative saranno tante coinvolgendo il mondo dell’università, dedicando una giornata alla settimana agli studenti che lo vorranno.

“Stiamo già raccogliendo le adesioni e crediamo che entro il mese di novembre potremmo stilare un calendario settimanale. – dichiarano dal direttivo -Vorremmo che la gente, almeno una volta la settimana, abbandonasse il divano e il telefonino, e ci venisse a trovare per passare due ore in allegria, socializzando con persone di tutte l’età.”

Intanto giovedì sera presso Eclettica Street Factory si è giocata la prima delle due giornate del Torneo Multiclub, che prevede che i sette club siciliani siano divisi in due gironi, uno orientale con Catania, Siracusa, Acireale e Messina, uno occidentale con Palermo, Caltanissetta e San Cataldo. Il torneo è diviso in tre fasi, la prima fase vede ogni club organizzare al proprio interno due giornate di gioco, la seconda fase vedrà affrontarsi in una giornata i migliori dei rispettivi Club del proprio girone e la terza fase i migliori dei due gironi in un’unica giornata di gioco.

“E’ un modo per rivedere i giocatori degli altri Club siciliani, per confrontarci e magari tracciare programmi comuni per il prossimo anno. – continuano a dichiarare dal direttivo – Un anno, il 2027, in cui i nostri sforzi saranno concentrati nella divulgazione del gioco a tutti i livelli, non tralasciando l’attività ordinaria del Club. Il direttivo, che si riunirà entro la fine dell’anno, avrà il compito di verificare se ci sono le condizioni per creare altre giornate di gioco per venire incontro a chi, per motivi di studio o lavoro, non riesce, allo stato attuale a giocare con continuità.”