“Cose troppo personali per essere condivise”, Svitolina e il nuovo comunicato sul divorzio con Monfils

(Adnkronos) – "Non tutti, soprattutto il mio pubblico internazionale, hanno compreso ciò che stavo cercando di dire. In quel post ho condiviso solo uno dei motivi che hanno influenzato la mia decisione e mi hanno fatto riflettere sulla mia vita e sul mio futuro. Ma la verità è che c’è molto di più e non si è mai trattato di un unico aspetto". Inizia così il nuovo comunicato affidato ai social da Elina Svitolina, per tornare sulla discussa separazione con il marito Gael Monfils. La tennista ucraina è tornata sul tema dopo le tante critiche all'ex compagno: "Quando vivi la realtà della guerra da più di quattro anni e mezzo, affrontando tante situazioni diverse, emozioni e momenti difficili, inizi naturalmente a vedere la vita in modo diverso. La tua prospettiva cambia, i tuoi valori e le tue priorità mutano e inizi a capire che cosa vuoi veramente dalla vita". La numero 6 del ranking Wta è stata chiara: "A un certo punto – ha spiegato – mi sono semplicemente resa conto che non volevo continuare a vivere una vita in cui non ero veramente felice. E credetemi, arrivare a questa decisione è stato tutt’altro che facile. Amo e rispetto moltissimo mio marito e lo amerò e lo apprezzerò sempre per la persona che è, ed è proprio per questo che per me era così importante essere onesta, sia con lui sia con me stessa". La tennista ucraina ha precisato, dopo la pubblicazione del primo post: "Non è sempre possibile spiegare tutto ciò che sta dietro a decisioni così personali e difficili in un unico post. E, onestamente, alcune cose sono semplicemente troppo personali per essere condivise pubblicamente. Questa era ed è la mia posizione riguardo all’annuncio della fine del nostro matrimonio, ma come alcuni di voi avranno visto, la carriera di Gael si è interrotta bruscamente dopo che lui ha deciso di smettere a causa della nostra situazione. Purtroppo gli sono state rivolte molte accuse che non meritava. Per questo motivo, abbiamo deciso di rilasciare un comunicato congiunto. Spero che questo vi aiuti a capire un po’ meglio ciò che stavo cercando di dire, ma vi prego di essere gentili e comprensivi. In questo momento è incredibilmente difficile per entrambi“.

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