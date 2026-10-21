Consumi, Bax “Sostenibilità e risparmio elettrico orientano le scelte”

MILANO (ITALPRESS) – “La sostenibilità conta sempre di più, perchè c’è un elemento che diventa sempre più dirompente, che è il costo dell’energia, soprattutto quella elettrica”. Così Barbara Bax, Head of Sustainability di MediaWorld, intervistata da Italpress, sottolinea come il caro energia stia cambiando le scelte degli italiani nell’acquisto di elettrodomestici. “Se il prezzo era un driver importante e significativo, oggi ci sono anche altri elementi che giocano un ruolo sempre più importante nella scelta d’acquisto del consumatore”. Tra questi l’efficienza energetica, il consumo di acqua, la riparabilità e la robustezza dei prodotti. “L’Eurobarometro ci ha indicato che il 79% dei consumatori sceglie i propri elettrodomestici considerando l’efficienza energetica del prodotto”, spiega Bax. “Il prezzo sicuramente è il primo driver, ma quando il consumatore deve scegliere verifica anche l’etichetta energetica”, uno strumento che consente di confrontare le prestazioni degli apparecchi attraverso dati certificati. L’attenzione, tuttavia, non deve limitarsi al momento dell’acquisto. “Non c’è solo l’acquisto, c’è poi l’utilizzo nel tempo, la manutenzione, gli accorgimenti di pulizia per far funzionare il prodotto al meglio”, sottolinea. A fare la differenza possono essere anche gli elettrodomestici intelligenti, che permettono di monitorare i consumi e programmare meglio l’utilizzo. Per Bax, è cambiato anche il rapporto tra cliente e addetto del punto vendita: “Non è più ‘mi piace questo, lo voglio, lo comprò, ma diventa un comprendere e cercare di supportare a 360 gradi l’acquisto del prodotto”. L’obiettivo è aiutare i consumatori a valutare non soltanto il prezzo iniziale, ma anche i costi di gestione e l’impatto ambientale nel tempo. “Il nostro impegno è quello di provare ad aiutare i nostri clienti, che sono i cittadini, a imparare a consumare meglio, perchè tutti consumiamo”, conclude Bax. “Si può fare un pò meglio, influenzando meno l’ambiente nel quale viviamo e sfruttandolo un pò meno, pur mantenendo il nostro benessere”. (ITALPRESS).

-Foto Italpress-