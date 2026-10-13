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Champions League, oggi Inter-Bruges – Diretta

AdnKronos

Champions League, oggi Inter-Bruges – Diretta

Mar, 13/10/2026 - 20:07

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(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre – in diretta tv e streaming – i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Chivu, prima in classifica in Serie A insieme alla Lazio, ha perso 2-1 all'esordio in coppa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Anche la squadra belga ha perso al debutto europeo, in casa contro l'Aston Villa (2-3).   L'Inter tornerà poi in campo in Serie A, dove il prossimo weekend sfideranno il Bologna nella trasferta del Dall'Ara.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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