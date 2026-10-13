Marocco: in Italia oltre 53 mila imprese individuali guidate da cittadini marocchini

Sono oltre 53 mila le imprese individuali in Italia gestite da cittadini marocchini, che rappresentano la prima nazionalita’ estera per numero di titolari di questa tipologia di attivita’ economica, davanti a romeni e cinesi. E’ quanto emerge da un’analisi di InfoCamere, pubblicata da Unioncamere e ripresa oggi dal quotidiano marocchino “Yabiladi”, sulla base dei dati del Registro delle imprese aggiornati al 30 giugno 2026.

Nel dettaglio, gli imprenditori di cittadinanza marocchina sono 53.364, seguiti dai romeni con 52.541 e dai cinesi con 50.166. Le tre nazionalita’ rappresentano complessivamente il 32,4 per cento dei titolari stranieri di imprese individuali in Italia. Lo studio, realizzato nell’ambito del progetto Futurae, sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fotografa il contributo degli imprenditori di origine straniera al tessuto produttivo italiano, evidenziando differenze significative nei settori di attivita’ e nella distribuzione geografica.

Le imprese individuali a titolarita’ marocchina operano soprattutto nel commercio, con una presenza particolarmente significativa nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina . Gli imprenditori romeni si concentrano invece nelle costruzioni, soprattutto nelle province di Viterbo, Torino e Cremona, mentre quelli cinesi risultano maggiormente attivi nell’industria manifatturiera e nei servizi ricreativi. Seguono, nella graduatoria per nazionalita’, albanesi, bangladesi e pakistani, che rappresentano insieme il 20 per cento degli imprenditori stranieri individuali, mentre egiziani, nigeriani e senegalesi raggiungono complessivamente il 10,5 per cento.

La ricezione riguarda esclusivamente le imprese individuali, ossia le attivita’ economiche esercitate da una persona fisica in proprio, e non comprende le societa’ e le altre forme giuridiche. Questa categoria rappresenta circa il 70 per cento delle attivita’ imprenditoriali con titolari stranieri presenti in Italia.