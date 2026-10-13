Marianopoli. Presenza di ratti: il sindaco Noto dispone la chiusura del plesso “Giovanni XXIII” dal 14 al 16 ottobre

MARIANOPOLI. Il sindaco Salvatore Noto ha comunicato che, su propria ordinanza, da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il plesso dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”. Lo ha fatto informando direttamente i cittadini: “Desidero informarvi direttamente riguardo a una decisione importante emessa a tutela della salute e della sicurezza dei nostri studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità.

​Come purtroppo rilevato in diverse zone e segnalato di recente, quest’anno stiamo affrontando una presenza di ratti e roditori particolarmente critica e diffusa. Per questo motivo, abbiamo ritenuto necessario programmare un intervento di derattizzazione e igienizzazione profonda e straordinaria presso il plesso dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

​Per consentire ai tecnici incaricati di eseguire un trattamento particolarmente accurato, capillare e in totale sicurezza, ho disposto con apposita ordinanza la chiusura temporanea della scuola nei giorni: Mercoledì 14, Giovedì 15 e Venerdì 16 Ottobre 2026.

​Perché un intervento di tre giorni? Un trattamento standard non sarebbe stato sufficiente per risolvere il problema alla radice. La sospensione delle attività per tre giorni ci permetterà di:

​Applicare prodotti specifici ad alta efficacia sia negli spazi interni che nelle aree esterne/giardini.

​Rispettare i tempi di posa necessari per garantire la massima efficacia.

​Effettuare una successiva e rigorosa aerazione e sanificazione di tutti i locali prima del rientro degli alunni.

​Le attività didattiche riprenderanno regolarmente Lunedì 19 Ottobre.

​Consapevole dei disagi che questa chiusura temporanea potrà causare all’organizzazione delle famiglie, vi assicuro che la priorità assoluta di questa Amministrazione resta quella di garantire ai nostri ragazzi un ambiente scolastico sano, pulito e sicuro. ​Vi ringrazio per la comprensione e la collaborazione”.