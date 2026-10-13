Serradifalco. Eletti presidenti e vice presidenti delle due Commissioni consiliari

SERRADIFALCO. Giornata politicamente importante in seno al Comune di Serradifalco. Qui s’è proceduto all’elezione dei presidenti e dei vice presidenti delle due commissioni consiliari di studio e consultazione che saranno chiamate a svolgere un lavoro di studio e consultazione riferito ai vari punti che saranno poi trattati in Consiglio comunale.

Stamani si sono riunite le due commissioni consiliari. La prima commissione ha eletto Presidente Salvatore Pace (nella foto). Quest’ultimo, consigliere comunale per la terza volta, ha accettato di buon grado questa nomina che, per lui, rappresenta la conferma di un impegno politico che lo ha sempre visto in prima fila in questi anni. “Ringrazio di cuore i colleghi consiglieri che mi hanno indicato unanimemente presidente di questa prestigiosa e importante commissione. Spero di poter dimostrare con i fatti e con l’impegno profuso, dalla commissione che avrò l’onore di presiedere, di aver meritato tale fiducia”.

Nell’ambito della prima commissione consiliare, vice è stata invece indicata Ilenia Bellavia. Fanno parte della Prima commissione consiliare anche i consiglieri Federica Giarratano, Rosa Insalaco e Gianpaolo Costa. Per quanto concerne invece la seconda commissione consiliare, presidente è stata indicata Verdiana Russo (nella foto), anche lei con trascorsi politici rilevanti. Vice presidente della 2^ Commissione consiliare è stata invece indicata Laura Petix. Componenti sono Rosa Insalaco, Gianpaolo Costa e e Marta Gebbia.