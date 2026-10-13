Serradifalco. Basilio Martino: “Conferito l’indifferenziato in modo impeccabile, ma per chi ha scaricato i rifiuti sulla ss 122 scatterà la denuncia penale”

SERRADIFALCO. Venerdì scorso sono iniziati i controlli sulla raccolta differenziata e la stragrande maggioranza dei cittadini serradifalchesi ha conferito l’indifferenziato in modo impeccabile. A ringraziarli di questo è stato l’assessore comunale al territorio e ambiente Basilio Martino che, tuttavia, ha anche parlato di quanti non hanno osservato le regole. “Ad altri, invece, il mio appello non è bastato. Lo ripeto a chiare lettere, io non voglio fare lo sceriffo, ma non intendo nemmeno permettere che l’inciviltà di pochi faccia lievitare le bollette della spazzatura a tutti gli altri. Dal 2017 a oggi, grazie all’impegno dei cittadini onesti, abbiamo abbattuto i costi di oltre il 50%. Non permetterò a nessuno di distruggere questo risultato”.

Il vice sindaco, nella sua nota pubblicata sulla propria pagina di Facebook, ha parlato anche di un cittadino che, “dopo che gli operatori gli hanno applicato il bollino rosso sul sacco non conforme e scattato la foto di rito, ha pensato di fare il fenomeno, si è caricato i sacchi in macchina e li ha andati a scaricare lungo la SS 122. Sicuramente sarà stato fiero di sé, ma sabato mattina, a seguito di segnalazione, sono andato personalmente sul posto. Abbiamo incrociato il codice del bollino rosso con i rilievi fotografici del giorno prima e siamo risaliti senza ombra di dubbio all’autore di questo gesto vergognoso. Risultato? Non solo si becca la maxi-sanzione prevista, ma scatta immediatamente la DENUNCIA PENALE per abbandono di rifiuti”.

Basilio Martino ha poi concluso: “Sia chiaro a tutti, venerdì si replica. I controlli proseguiranno senza sconti e con la massima severità. Chi non differenzia in modo corretto verrà individuato e sanzionato”.