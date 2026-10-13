Violenza su donna, giovani più coinvolti: tra gli autori omicidi e femminicidi 1 su 5 ha tra i 18 e 24 anni

Cresce il peso dei giovani tra i presunti autori di omicidi volontari e femminicidi. Tenuto conto che il reato di femminicidio, previsto dall’art. 577-bis cp e introdotto con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, è entrato in vigore il 17 dicembre 2025, l’analisi per fasce di età contenuta nel rapporto del Sac, Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, evidenzia un aumento dell’incidenza dei presunti autori tra i 18 ei 24 anni, passata dal 17% del 2025 al 21% del 2026.
Il confronto con il 2025, per il quale vengono considerati i soli omicidi volontari, mostra invece un calo dell’incidenza degli autori tra i 25 ei 40 anni, dal 43% al 36%. La fascia tra i 41 ei 64 anni passa dal 29% al 31%, mentre quella degli autori di età pari o superiore ai 65 anni sale dal 6% al 7%. Resta stabile al 5%, infine, l’incidenza dei presunti autori minorini.